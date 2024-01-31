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Слова Борреля о мире России и Украины чудовищны, заявила Захарова
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Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о примирении России и Украины чудовищны, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. "Это очередное чудовищное заявление, но... ПРАЙМ, 31.01.2024
новости, в мире, россия, украина, жозеп боррель, мария захарова
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о примирении России и Украины чудовищны, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", — заявила Захарова в эфире радио "Спутник", отвечая на просьбу ведущего прокомментировать заявление Борреля.
Пресс-секретарь МИД также добавила, что подобные мысли могут зарождаться в голове дипломата "лишь с большим трудом", потому что это противоречит всякой дипломатической деятельности. По ее словам, высказывания Борреля помогают понять "суть этого человека и тех, кто за ним стоит".
Ранее Жозеп Боррель в статье для французского издания L'Obs заявил, что примирение России и Украины, а также прекращение боевых действий между ними будет ошибкой. По его словам, Европа не должна "позволять России формировать политику в отношении Украины".