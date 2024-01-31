МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о примирении России и Украины чудовищны, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова. Боррель призвал бороться с соблазном примирения с Россией

"Это очередное чудовищное заявление, но оно воспринимается как "это же Боррель". Кстати говоря, оно воспринимается точно так же внутри стран Европейского союза. Они точно так же относятся к этому — с другим подтекстом, с другой эмоциональной окраской, но они тоже говорят "это же Боррель", — заявила Захарова в эфире радио "Спутник", отвечая на просьбу ведущего прокомментировать заявление Борреля.

Пресс-секретарь МИД также добавила, что подобные мысли могут зарождаться в голове дипломата "лишь с большим трудом", потому что это противоречит всякой дипломатической деятельности. По ее словам, высказывания Борреля помогают понять "суть этого человека и тех, кто за ним стоит".

Ранее Жозеп Боррель в статье для французского издания L'Obs заявил, что примирение России и Украины, а также прекращение боевых действий между ними будет ошибкой. По его словам, Европа не должна "позволять России формировать политику в отношении Украины".