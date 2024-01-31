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В США призвали к импичменту главы министерства внутренней безопасности
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Члены комитета по национальной безопасности палаты представителей США проголосовали за импичмент главы Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Об этом сообщил... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, в мире, сша, палата представителей, импичмент
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. Члены комитета по национальной безопасности палаты представителей США проголосовали за импичмент главы Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Об этом сообщил представитель Республиканской партии Марк Грин.
"Майоркас сознательно и систематически отказывался выполнять законы, принятые конгрессом, и нарушал доверие конгресса и американского народа. Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев", — отметил Грин.
По данным телеканала Fox News, республиканцы обвинили Майоркаса в систематическом нарушении закона и подрыве общественного доверия. Кроме того, в ноябре 2023 года член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин выступила с инициативой объявить импичмент Майоркасу из-за его неспособности обеспечить безопасность границ страны.
Если импичмент будет принят палатой представителей и Сенатом США, Майоркас станет первым за 150 лет министром, отстраненным от должности таким образом. Ранее в 1876 году подобным образом был объявлен импичмент военному министру Уильяму Белкнапу.