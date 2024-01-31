МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Европейский союз меняет свои приоритеты расходов, тратя меньше на решение проблем экологии и инвестируя больше в сферу обороны, так как сталкивается с негативной реакцией на свои действия по вопросам климатических проблем и украинского конфликта, сообщает газета Financial Times. СМИ раскрыли, сколько снарядов ЕС сможет поставить Украине

"На фоне ужесточения национальных бюджетов государства-члены блока сократили общий фонд, предназначенный для стимулирования инноваций, с 10 миллиардов евро до 1,5 миллиарда евро и гарантировали, что его можно будет использовать только для проектов, связанных с обороной, а не для зеленых технологий или других климатических проектов", — отмечает газета.

Как подчеркивает издание, Европейский инвестиционный банк, который в 2019 году называл себя "климатическим банком" в последние месяцы столкнулся с растущим давлением с целью ослабить свою "политику по выдаче кредитов" на оборонные нужды. В январе банк объявил о запуске "фонда оборонного капитала" стоимостью 175 миллионов евро вместе с комиссией для предоставления венчурного капитала малым и средним предприятиям и стартапам, внедряющим инновации в области технологий обороны и безопасности.

Отмечается, что сдвиг приоритетов ЕС в сторону обороны также иллюстрируется созданием в 2022 году Европейского фонда суверенитета, который должен был увеличить расходы в области экологии и разработки передовых технологий. Согласно газете, во время последнего саммита ЕС в декабре лидеры дали понять, что согласятся только на дополнительные 1,5 миллиарда евро на оборону, после того как Европейская комиссия настаивала на создании "платформы стратегических технологий" (STEP) стоимостью 10 миллиардов евро, которая бы включала и инвестиции в низкоуглеродные технологии. По данным газеты, платформа STEP предназначена только для финансирование существующих программ, а не для создания нового механизма финансирования на основе совместного долга.

"Инвестиции в "озеленение" экономики, вероятно, резко упадут после 2026 года, когда закончится фонд восстановления, а столицы, включая Берлин, ясно дали понять, что беспрецедентные "совместные заимствования" средств были разовыми", — подчеркивает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

В 2019 году ЕС заявил о намерении стать климатически нейтральным регионом мира к 2050 году. Принятый в конце 2019 года "Зеленый пакт для Европы" является масштабным планом экономических, социальных, экологических преобразований для превращения Европы к 2050 году в климатически нейтральный континент. Концепция климатической нейтральности предполагает, что выбросы вредных газов в атмосферу равны нулю, либо эти выбросы нейтрализуются мерами по защите окружающей среды. Власти ЕС пересматривают в сторону увеличения промежуточную цель по доле потребления возобновляемой энергии в регионе к 2030 году. Планируется увеличить ее с 32% до 45%.

Ранее Financial Times со ссылкой на документ ЕС сообщила, что Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля. В этом случае главы государств и правительств публично заявят о "неконструктивном поведении" венгерского премьера Виктора Орбана, из-за чего Будапешту не могут разморозить средства из европейских фондов. Власти Венгрии заявили, что "не поддадутся на шантаж". В Еврокомиссии же отметили, что не видели якобы циркулирующий в ЕС проект документа, в котором предлагается подорвать экономику Венгрии.