БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Миссия Евросоюза в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран объединения. Shell приостановила поставки через Красное море

"Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля — ред.) запустить миссию", — отметил он.

По словам Борреля, странам-членам Евросоюза необходимо определиться, кто возглавит командование миссией ЕС. Кроме того, миссия будет обеспечивать исключительно безопасность судоходства, но не будет принимать участие в действиях против хуситов, заключил Боррель.

Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа.

На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак повстанцев-хуситов.