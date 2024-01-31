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Боррель рассказал, когда ЕС запустит миссию в Красном море
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Миссия Евросоюза в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, в мире, ес, красное море, хуситы, миссия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Миссия Евросоюза в Красном море может быть запущена уже к 17 февраля, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом в Брюсселе неформальной встречи глав минобороны стран объединения.
"Нам необходимо действовать быстро. Я уверен, что мы можем уже к 17 числу (февраля — ред.) запустить миссию", — отметил он.
По словам Борреля, странам-членам Евросоюза необходимо определиться, кто возглавит командование миссией ЕС. Кроме того, миссия будет обеспечивать исключительно безопасность судоходства, но не будет принимать участие в действиях против хуситов, заключил Боррель.
Ранее 19 ноября арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа.
На этом фоне, 19 декабря глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале международной операции "Страж процветания" по защите Красного моря от атак повстанцев-хуситов.