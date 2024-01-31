МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украину после поражения ВСУ ждет раздел, некоторые соседи готовы взять часть страны, сообщает обозреватель хорватского издания Advance Ф.Вукович. "Они за это поплатятся". Поддержка Украины стала серьезной проблемой для ЕС

"На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться", — пишет журналист.

По мнению Вуковича, подобный поворот поразит весь мир.

Он добавил, что Венгрия может претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров. На этом фоне, отметил обозреватель, к разделу Украины подключится и Польша.

Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки. В США призвали Украину отдать часть территорий России

Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, "Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к "аннексии".

Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, "в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине".

Полный текст читайте на ИноСМИ