Advance: после краха ВСУ западные соседи Украины начнут раздел страны
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Украину после поражения ВСУ ждет раздел, некоторые соседи готовы взять часть страны, сообщает обозреватель хорватского издания Advance Ф.Вукович.
"На самом деле в нескольких соседних с Украиной странах найдутся те, кто жадно вцепился бы в часть Украины и присвоил бы эту часть себе в случае, если бы Украина была на последнем издыхании и все сбежались бы к ней поживиться", — пишет журналист.
По мнению Вуковича, подобный поворот поразит весь мир.
Он добавил, что Венгрия может претендовать на Закарпатье, где проживает примерно 150 тысяч этнических венгров. На этом фоне, отметил обозреватель, к разделу Украины подключится и Польша.
Издание Time ранее сообщало, что Украину в 2024 году фактически разделят на части. По мнению авторов материалов, если ВСУ не решит свои проблемы с вооружениями и кадрами, то не только не вернет отошедшие к России территории, но и потеряет новые. Как писало Daily Express, в Вашингтоне осознают, что ради завершения конфликта Украине, вопреки желанию Владимира Зеленского, придется пойти на территориальные уступки.
Ранее издание Do Rzeczy сообщало со ссылкой на активистку Каю Годек, что в Польше потребовали от Украину вернуть Львов. По словам Годек, Украина получила Львов от СССР совершенно необоснованно. Еще в 2022 году депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы" Илья Кива предполагал, что, помимо Польши и России, территориальные претензии к Украине есть у Румынии и Венгрии. По его словам, "Тернопольская, Черновецкая, Волынская и Львовская области уже готовы к "аннексии".
Президент России Владимир Путин, говоря о формировании советской Украины, отмечал, что Сталин передал стране некоторые территории Польши, Румынии и Венгрии, "в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине".
https://1prime.ru/global/20240131/842941677.html