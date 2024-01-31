МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Передача Эквадором старой российской техники США, возможно для поставок Украине, негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве страны с Россией, сообщил агентству РИА Новости военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Россия снимает ограничение на авиаперелеты в Эквадор

"Вопреки заявлениям президента Эквадора, закупленная ранее этой страной российская военная техника стоит на вооружении эквадорской армии и вполне боеспособна. Конечно, ее передача через США на Украину представляет собой откровенно недружественный и даже враждебный шаг Кито в отношении Москвы", — отметил эксперт.

По словам Коротченко, США оказывают давление на латиноамериканские страны, которые ранее закупали советское и российское оружие. Если страны-партнеры России, такие как Куба и Венесуэла, не согласятся на подобные сделки с Вашингтоном, то более "нерешительные" страны, такие как Эквадор и Аргентина, могут передать определенное количество оружия.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что государство намерено передать США старую российскую технику в обмен на новую, так как она превратилась в "металлолом", который "можно" передать в рамках международных соглашений. Такое решение противоречит позиции Москвы.

Отмечается, что новая американская техника оценивается в размере 200 миллионов долларов. Однако, в Эквадоре не уточнили, какую технику планируется обменять военную или гражданскую.

Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве, передача продукции военного назначения третьей стороне без согласия России является недопустимой, сообщили в ФСВТС.