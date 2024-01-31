ЦАМТО: передача Эквадором техники РФ США негативно скажется на ВТС с Москвой
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Передача Эквадором старой российской техники США, возможно для поставок Украине, негативно скажется на военно-техническом сотрудничестве страны с Россией, сообщил агентству РИА Новости военный аналитик, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Вопреки заявлениям президента Эквадора, закупленная ранее этой страной российская военная техника стоит на вооружении эквадорской армии и вполне боеспособна. Конечно, ее передача через США на Украину представляет собой откровенно недружественный и даже враждебный шаг Кито в отношении Москвы", — отметил эксперт.
По словам Коротченко, США оказывают давление на латиноамериканские страны, которые ранее закупали советское и российское оружие. Если страны-партнеры России, такие как Куба и Венесуэла, не согласятся на подобные сделки с Вашингтоном, то более "нерешительные" страны, такие как Эквадор и Аргентина, могут передать определенное количество оружия.
Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что государство намерено передать США старую российскую технику в обмен на новую, так как она превратилась в "металлолом", который "можно" передать в рамках международных соглашений. Такое решение противоречит позиции Москвы.
Отмечается, что новая американская техника оценивается в размере 200 миллионов долларов. Однако, в Эквадоре не уточнили, какую технику планируется обменять военную или гражданскую.
Согласно Соглашению между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Эквадор о военно-техническом сотрудничестве, передача продукции военного назначения третьей стороне без согласия России является недопустимой, сообщили в ФСВТС.
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