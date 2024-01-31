ДОХА, 31 янв — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, рассказал военный представитель хуситов Яхья Сариа. Боррель рассказал, когда ЕС запустит миссию в Красном море

"Наши военно-морские силы выпустили соответствующие корабельные ракеты по американскому эсминцу USS Gravely в Красном море", — сказал он в эфире подконтрольного "Ансар Алла" телеканала "Аль-Масира".

Сариа также отметил, что все участвующие в атаках против Йемена корабли США и Великобритании рассматриваются в качестве целей вооруженных сил. По его словам, хуситы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанным с Израилем судов, а также кораблей, которые направляются в порты Израиля до прекращения военных действий в секторе Газа.

"Ансар Аллах" (хуситы) — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена.

19 ноября 2023 года арабские СМИ сообщали, что группировка "Ансар Аллах" захватила судно под флагом Багамских островов, предположительно, принадлежащее израильской компании. Представитель движения подтверждал РИА Новости, что хуситы захватили в Красном море корабль Galaxy Leader, который, вероятно, принадлежит израильской компании.

Позднее в тот же день, "Ансар Аллах" заверяла, что будет атаковать только суда, которые имеют отношение к Израилю. Нападения продолжатся до тех пор, пока Тель-Авив не прекратит агрессию в отношении палестинцев и сектора Газа. Все остальные корабли вне опасности, добавляли там.