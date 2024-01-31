МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. НАТО как инструмент для конфронтации представляет собой угрозу для России, Москва примет соответствующие меры, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Нидерланды, ФРГ и Польша подписали декларацию о создании военного коридора

Ранее глава военного комитета Альянса Роб Бауэр заявил, что страны-члены в ходе учений Steadfast Defender отработают реагирование на возможное "вторжение" России.

Песков напомнил, что НАТО изначально был создан инструментом конфронтации под руководством США.

"Этот инструмент, он продолжает выполнять свою роль, конечно, это угроза для нас — так мы к этому относимся, и соответствующие меры для этого постоянно принимаются, тем более — на фоне того, как альянс не переставая на протяжении нескольких десятилетий двигает свою военную инфраструктуру к нашим границам", — сказал он.

Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос о том, воспринимает ли Москва учения как угрозу и планирует ли ответ.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.