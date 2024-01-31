МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российские танки стали самым страшным видом вооружения для бойцов ВСУ, передает Business Insider. ВСУ не могут полагаться на американские оружие, пишет BI

"Хуже всего танки. Когда они стреляют, то этого даже не слышно. Можно услышать самолет, когда он пролетает над тобой. А если рядом танк, то тут поможет только Бог", — приводит журнал слова военнослужащего ВСУ. Он также отметил, что даже несмотря на то, что артиллерия представляет собой серьезную угрозу, она не сравнится с российскими танками.

"Ни для кого не секрет, что нам не хватает артиллерийских снарядов. У противника гораздо больше техники и живой силы", — цитирует издание слова оператора БПЛА ВСУ.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, а является настоящим провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг поставленных целей ни на одном из направлений.