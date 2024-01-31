МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз может оказать достаточно давления на страны блока, в частности на Венгрию, если те будут отклонятся от поддержки Украины, но рано или поздно наступит усталость от этого, заявил доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев. Евросоюз устроит в Венгрии "Армагеддон", считает Орбан

Первого февраля в Брюсселе ожидается саммит государств Евросоюза. Агентство Блумберг ранее сообщало, что страны ЕС на этом саммите готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро. Насчет финансирования Киева еще сохраняются разногласия с Венгрией, рассказал во вторник журналистам высокопоставленный источник в Брюсселе. Газета Financial Times со ссылкой на документ Евросоюза сообщила, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе.

"Иллюзий у нас здесь быть не должно. У Евросоюза есть возможности прогнуть Венгрию и даже Австрию, которая куда более влиятельная (Австрия оказывает Украине только невоенную помощь)… Недооценивать возможности Брюсселя здесь нам не стоит", — сказал Трухачев на круглом столе о возможных последствиях решений саммита ЕС, организованном в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

При этом он подчеркнул, что внутри большинства стран Европы есть политические силы, выступающие "если не за прекращение поддержки Украины, то за ее значительное сокращение".

"Здесь вода камень точит. В конце концов, в какой-то момент усталость (от поддержки Украины — ред.) наступит, но пока что до этой усталости далеко", — добавил эксперт.