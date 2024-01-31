МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Граждане КНР одиннадцатый год подряд сохраняют лидерство по объему покупок золота — в прошлом году они приобрели 959,2 тонны, россияне стали шестыми с покупками в 71,2 тонны, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Спрос россиян на золото достиг максимума за девять лет

Согласно информации организации, в прошлом году жители Китая нарастили покупки на 16% — до 959,2 тонны. На втором месте расположилась Индия, где граждане сократили свой интерес к драгметаллу на 3% — до 747,5 тонны. Тройку лидеров замыкают американцы с покупками в 248,8 тонны, что меньше показателя годом ранее на 1%.

Жители Турции приобрели 201,6 тонны желтого драгметалла, что в 1,7 раза больше объемов годом ранее. Иранцы сохранили закупки на уровне 2022 года в 71,8 тонны.

Россияне приобрели на 17% больше золота, чем годом ранее, — 71,2 тонны и заняли шестую строку по общему объему покупок. В топ-10 также вошли Германия, Египет, Вьетнам и Саудовская Аравия.

Всего в прошлом году жители планеты купили 3,3 тысячи тонн золота, что на 1% меньше результата 2022 года.