2024-01-31T15:22:08+03:00
2024-01-31T15:22:08+03:00
2024-01-31T15:22:08+03:00
2024
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Шольц предупредил об "осложнениях" для ЕС после американских выборов
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Евросоюзу нужно стать сильнее на фоне предстоящих выборов в США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год. "Если мир... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, в мире, германия, европа, сша, выборы, олаф шольц
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу нужно стать сильнее на фоне предстоящих выборов в США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год.
"Если мир станет еще сложнее, например, в результате возможного исхода выборов в США, то Европейский союз должен стать еще сильнее, а Франция и Германия должны взять на себя эту задачу, чтобы это… стало возможным", — заявил он.
Шольц добавил, что он в постоянном контакте с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обе страны могли отвечать на текущие вызовы.
Ранее опрос, проведенный агентством Reuters и компанией Ipsos, показал, что большинство американцев устали от несменных кандидатов на пост президента. За бывшего президента США Дональда Трампа проголосовали бы 40% респондентов, а за нынешнего президента Джо Байдена свой голос отдали бы 34%.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.