БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюзу нужно стать сильнее на фоне предстоящих выборов в США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах в бундестаге, посвященных принятию бюджета на 2024 год. Ковбои против Байдена. Подсчитано, что потеряет США с отделением Техаса

"Если мир станет еще сложнее, например, в результате возможного исхода выборов в США, то Европейский союз должен стать еще сильнее, а Франция и Германия должны взять на себя эту задачу, чтобы это… стало возможным", — заявил он.

Шольц добавил, что он в постоянном контакте с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обе страны могли отвечать на текущие вызовы.

Ранее опрос, проведенный агентством Reuters и компанией Ipsos, показал, что большинство американцев устали от несменных кандидатов на пост президента. За бывшего президента США Дональда Трампа проголосовали бы 40% респондентов, а за нынешнего президента Джо Байдена свой голос отдали бы 34%.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.