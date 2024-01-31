МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия наносит многочисленные атаки беспилотниками по типу "Ланцет" по позициям украинской армии, рассказал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу "Фабрика новостей". На Украине не исключили введения "донатов на войну"

"Вот смотрите, русские уже перешли на использование "Ланцетов" и дронов, которые уже насчитываются на наших позициях сотнями, сотнями, вы понимаете? И это достаточно серьезная проблема", — подчеркнул офицер.

Кроме того, Кривонос добавил, что у Запада нет "чудо-оружия", которое он мог бы передать Украине для изменения ситуации на фронте в ее пользу.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.