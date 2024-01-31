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В Совфеде предположили, что Боррель претендует на должность Залужного
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вероятно, намерен занять место главкома ВСУ Валерия Залужного, так как не устает давать советы командованию Вооруженных сил Украины,... ПРАЙМ, 31.01.2024
общество , новости, в мире, ес, украина, жозеп боррель
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вероятно, намерен занять место главкома ВСУ Валерия Залужного, так как не устает давать советы командованию Вооруженных сил Украины, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит издание "Украина.ru".
Ранее Боррель в публикации издания L'Obs назвал ошибочной идею возможного перемирия на Украине. "Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место (главкома ВСУ Валерия, — ред.) Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", — заметил Красин.
Глава евродипломатии также заявлял перед началом неформального заседания глав Минобороны стран Евросоюза о дисбалансе "с боеприпасами" в пользу России, призывая Европу увеличить поставки вооружений на Украину. Кроме того, глава дипломатии ЕС называл прекращение огня в зоне СВО ошибкой. По его словам, нельзя подаваться такому соблазну и позволять России формировать политику Европы.