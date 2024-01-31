МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, вероятно, намерен занять место главкома ВСУ Валерия Залужного, так как не устает давать советы командованию Вооруженных сил Украины, заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит издание "Украина.ru". Захарова назвала заявления об отставке Залужного агонией властей Украины

Ранее Боррель в публикации издания L'Obs назвал ошибочной идею возможного перемирия на Украине. "Неутомимый Жозеп Боррель, похоже, претендует на место (главкома ВСУ Валерия, — ред.) Залужного в качестве главы военного ведомства Украины. Он в авангарде противников любого диалога о перемирии и дает наставления Киеву, как крепить оборону. Внешне вроде приличный человек, но несет несусветную чушь", — заметил Красин.

Глава евродипломатии также заявлял перед началом неформального заседания глав Минобороны стран Евросоюза о дисбалансе "с боеприпасами" в пользу России, призывая Европу увеличить поставки вооружений на Украину. Кроме того, глава дипломатии ЕС называл прекращение огня в зоне СВО ошибкой. По его словам, нельзя подаваться такому соблазну и позволять России формировать политику Европы.