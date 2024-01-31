МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз продолжает штамповать санкции против России, ограничениями против Лиги безопасного Интернета достиг дна, заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. Сенатор заявил о несостоятельности санкций США и их союзников

Дипломат напомнила, что санкции против организации ввели 29 января, обвинив в якобы осуществлении цензуры в Интернете и, таким образом, нарушении свободы слова. Согласно санкционному регламенту ЕС, добавила она, внесение Лиги безопасного Интернета в ограничительные списки отвечает целям и задачам Общей внешней политики и политики безопасности ЕС. На этом фоне Захарова задала главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю вопрос, какое направление работы организации не соответствует целям европейской внешней политики.

"Вывод из решения ЕС может быть только один. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна", — резюмировала официальный представитель МИД.

Лига безопасного Интернета — крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, созданная для противодействия распространению опасного контента во всемирной сети.