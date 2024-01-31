МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Демилитаризованная зона на Украине должна быть на достаточном для обеспечения безопасности мирных российских городов расстоянии, рассказал президент России Владимир Путин. Слова Борреля о мире России и Украины чудовищны, заявила Захарова

"Вот эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которая бы обеспечила безопасность, имею в виду дальнобойное орудие иностранного прежде всего производства, которое украинские власти применяют для обстрела мирных городов", — сказал Путин в ходе встречи с доверенными лицами, отвечая на вопрос, где будет проходить демилитаризованная линия, после которой жители приграничных регионов смогут чувствовать себя спокойно из-за обстрелов украинской стороны.

Глава государства добавил, что ВС России будет стремиться отодвинуть демилитаризованную зону на Украине. По его словам, именно это и является главным мотивом российских солдат. Путин подчеркнул, что российские солдаты эффективно воюют и успешно контролируют территорию.

"Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия — это Авдеевка… Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно. Мужики там воюют как следует, как следует воюют. Вот такие люди, конечно, и должны заниматься воспитанием", — сказал президент России.

В середине июня в ходе встречи с военными корреспондентами российский лидер отметил важность укрепления границ. Путин выразил мнение, что решением проблемы в будущем может стать создание на территории Украины санитарной зоны. Позже в Кремле пояснили, что речь шла об обстрелах социальной инфраструктуры и мирных граждан с территории, подконтрольной киевскому режиму — чтобы обеспечить безопасность по мере появления вооружения у Киева, придется отодвигать военную инфраструктуру.