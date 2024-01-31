БУДАПЕШТ, 31 янв — ПРАЙМ. Еврокомиссия должна защищать интересы европейских фермеров от Украины, а не наоборот, заявили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства Венгрии. Евросоюз устроит в Венгрии "Армагеддон", считает Орбан

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

"Демонстрации фермеров также привлекают внимание к недостаточной защите со стороны ЕС в противостоянии с Украиной… Еврокомиссия должна защищать европейские интересы от украинцев, а не интересы Украины от европейских фермеров", — приводит ведомство слова министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

Иштван Надя также призвал Брюссель принять меры для защиты европейского сельского хозяйства и пищевой промышленности.

ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на украинские товары, чтобы помочь Киеву нарастить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.

В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.