СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Киев, готовясь к новому весеннему наступлению, занимается милитаристским вампиризмом и продолжает плановое уничтожение своих солдат, заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Глава офиса Зеленского: контрнаступление прошло довольно успешно

"Киевский режим продолжает планомерно уничтожать своих солдат — на поле боя, в провалившемся контрнаступлении, в тупых десантах на правый берег Днепра и побережье Крыма, в самолете с гуманитарной миссией, который вез украинских пленных. Теперь планируют очередную попытку весной этого года. Этот милитаристский вампиризм надо остановить, и Россия это сделает", — сказал Ивлев РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что киевские власти напоминают ему вампиров из фильмов Квентина Тарантино, которые хотят все больше крови.

Ранее украинское интернет-издание "Телеграф" со ссылкой на слова начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова сообщало, что ВСУ может снова попытаться перейти к наступлению весной текущего года.

ВСУ начали контрнаступление 4 июня. Через три месяца Путин заявил, что "контрнаступ" не то что буксует, назвав его провалом. В ходе прямой линии 14 декабря глава государства подчеркивал, что российские Вооруженные силы уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ. Как отмечал глава Минобороны России Сергей Шойгу, Киев не достиг целей ни на одном из направлений.

Квентин Тарантино — американский, режиссер, сценарист, продюсер и актер. Он написал сценарий к культовому фильму "От заката до рассвета" 1996 года, а также сыграл в нем главную роль. Режиссером картины выступил Роберт Родригес.