МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Идея использования сбережений французов для финансовой поддержки Украины "безумная", написал на своей странице в соцсети Х французский политик, лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо. Германия не сможет поддерживать Украину в одиночку, заявил Шольц

В этой связи он привел цитату из статьи французского издания Le Monde, в которой привлечение сбережений граждан Франции назвали одним из способов продолжать "поддержку украинской демократии" путем создания на эти деньги "Фонда помощи Украине".

"В бредовой статье, которая только что была опубликована в Le Monde, говорится, что глубинное государство хочет использовать сбережения французов для финансирования Украины", — подчеркнул он.

Кроме того, Филиппо отметил, что одобрение этой инициативы означало бы финансирование французами Владимира Зеленского и "войны НАТО". В своем посте политик призвал к скорейшему миру.

Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что лидеры ЕС на саммите 1 февраля объявят о своем обязательстве продолжить оказывать Украине своевременную военную помощь. В соответствующем документе, на который ссылается издание, также зафиксирован призыв Европейского совета ускорить поставки боеприпасов и ракет.