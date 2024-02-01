СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Решение Международного суда ООН не признавать Россию "государством-агрессором" спровоцировало истерику у Киева, рассказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП России Владимир Рогов. Рогов назвал три причины, почему ВСУ сбили Ил-76

Международный суд ООН 31 января отклонил подавляющее большинство претензий Украины к России по Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму и по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе, признав только нарушение одного положения.

"Это решение вызвало истерику у режима Зеленского. Если бы Международный суд ООН удовлетворил требования Украины, то поломал бы всю систему мирового судоустройства, показав свою предвзятость и ангажированность", — сказал Рогов РИА Новости в четверг.

Он также добавил, что теперь власти Киева могут захотеть отомстить судья, которые приняли подобное решение. Рогов не исключил, что Украина начнет работу по дискредитации ооновских судей.

МИД России ранее заявлял, что суд ООН не пошел на поводу у Украины и не стал приписывать России статус "государства-агрессора", а ДНР и ЛНР — "террористических организаций".

Ранее представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов подчеркивал, что утверждение Международного суда ООН о наличии в Крыму признаков языковой дискриминации украинцев — двойные стандарты. Он напомнил, что организация не видит запрет русского языка самим Киевом.