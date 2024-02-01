МОСКВА. 1 фев — ПРАЙМ. Страны НАТО начали крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender 2024, однако в России их назвали еще одним элементом гибридной войны, пишет обозреватель РИА Новости. Многие в НАТО не готовы к конфликту с Россией, заявил эстонский генерал

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО проведут "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

По данным издания, сценарий учений предусматривает противостояние агрессии вымышленного государства Occasus, которое аннексировало соседнюю страну и затем напало на члена НАТО. Учения включают отработку тактических и стратегических сценариев, включая использование тактического ядерного оружия. В учениях будут задействованы 50 кораблей, более 100 самолетов и вертолетов, около 1100 единиц военной техники, включая танки и бронетранспортеры.

Автор публикации отметил, что Россия решительно осудила проведение учений. По словам замминистра иностранных дел России Александра Грушко, организация учений приведет к окончательному возвращению НАТО к реалиям холодной войны. "Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов и полностью провалившуюся политику поддержки киевского режима с целью нанесения стратегического поражения России. А заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК", — отметил Грушко.

Тем не менее, по словам Каволи, цель учений заключается исключительно в отработке способности НАТО укреплять евро-атлантические территории путем переброски сил из Северной Америки.

Обозреватель заключил, что несмотря на заявления политиков о столкновении с Россией, все осознают, что это приведет исключительно к обмену ядерными ударами, к чему никто пока что не готов.