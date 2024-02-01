МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Учения НАТО Steadfast Defender 2024 направлены не на защиту, а на прощупывание почвы для возможных провокаций в отношении России. Такое мнение выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. НАТО проведет учения из-за провалов ВСУ, пишут СМИ

Согласно заявлению Гаврилова, в учениях задействованы 90 тысяч военнослужащих. Переброска техники главным образом осуществляется на восточном направлении, то есть отрабатывают защиту так называемого Сувалкского коридора (который соединяет Польшу и Литву — прим. ред.). "Мы охарактеризовали это как совершенно очевидную провокацию, как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении РФ", — отметил глава делегации.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что НАТО проведут "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.

Тем не менее, по словам главкома, цель учений заключается исключительно в отработке способности НАТО укреплять евро-атлантические территории путем переброски сил из Северной Америки.