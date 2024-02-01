МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Страны ЕС должны срочно начать обсуждения наращивания военной помощи Украине, запланированного пакеты недостаточно, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Германия и Франция поругались из-за поддержки Украины, пишет СМИ

"Мы будем активно заниматься вопросом, как нам дальше организовывать военную помощь Украине. На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов (ЕС — ред.), недостаточно", — сказал немецкий политик.

Шольц упомянул, что Германии приходится брать на себя большую часть расходов на помощь Киеву, поэтому ЕС нужно поднять вопросы дальнейшего финансирования и распределения средств на саммите. Канцлер выразил уверенность в том, что все государства-члены европейского блока согласятся с пакетом финподдержки в 50 миллиардов евро.

"За последние дни и недели мы вели интенсивные дискуссии, и мое твердое убеждение: это должно быть возможным. Я приложу много усилий, чтобы обеспечить согласие 27 членов", — резюмировал Шольц.

Издание Financial Times ранее приводило текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.