ВАРШАВА, 1 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не станет искать компромиссов с Венгрией в вопросе поддержки Украины, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск перед началом внеочередного саммита ЕС в Брюсселе. Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 млрд евро, заявил Сийярто

"Сегодня нам необходимо усиление нашей политики в отношении Украины, в отношении России. Я не в состоянии понять и согласиться с высокоэгоистичной игрой Виктора Орбана. Однако пространства для компромисса нет. Мы не будем входить в компромиссы, если речь идет о наших ценностях и в вопросе Украины", — сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.

Польский политик подчеркнул, что позиция премьера Венгрии Виктора Орбана угрожает безопасности европейского блока. Однако, Туск выразил надежду на то, что страны ЕС смогут убедить Орбана сменить свою позицию.

"Мы должны быть оптимистами по вопросу силы наших аргументов. Думаю, что другая сила не понадобится. Виктор Орбан должен принять решение — хочет Венгрия быть частью нашего сообщества или нет. Это ясный случай — черно-белый. Мой инстинкт подсказывает мне, что мы найдем достаточно сильные документы, чтобы в конце дня наконец убедить и Виктора", — резюмировал политик. Туалетная дипломатия: сколько раз ЕС может заставить Орбана выйти

Венгрия заблокировала утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

10 декабря, послы европейских стран более 14 часов обсуждали вопрос финансирования Киева. Согласно источникам, по итогам переговоров разногласия по реструктуризации бюджета сохранились. FT писала, ссылаясь на венгерских официальных лиц, что многие страны поддерживают позицию Будапешта.