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В Ирландии призвали "ради высшего блага" поддерживать решения Евросоюза
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Нужно "ради высшего блага" поддерживать некоторые решения Евросоюза, даже в случае несогласия с ними, заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Таким образом политик... ПРАЙМ, 01.02.2024
новости, в мире, ес, венгрия, ирландия, военная помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Нужно "ради высшего блага" поддерживать некоторые решения Евросоюза, даже в случае несогласия с ними, заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.
Таким образом политик прокомментировал блокировку Венгрией решения о новой помощи для Украины.
Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.
"У нас есть система единогласия для принятия важных решений здесь, в Брюсселе, однако это работает на основе того, что все действуют добросовестно и готовы идти на компромисс, а также готовы ради высшего блага иногда принять вещи, которые мы не обязательно поддерживаем", — заявил он по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.