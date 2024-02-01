МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Нужно "ради высшего блага" поддерживать некоторые решения Евросоюза, даже в случае несогласия с ними, заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военной помощи Киеву

Таким образом политик прокомментировал блокировку Венгрией решения о новой помощи для Украины.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

"У нас есть система единогласия для принятия важных решений здесь, в Брюсселе, однако это работает на основе того, что все действуют добросовестно и готовы идти на компромисс, а также готовы ради высшего блага иногда принять вещи, которые мы не обязательно поддерживаем", — заявил он по прибытии на саммит лидеров ЕС в Брюсселе.