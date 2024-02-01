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Генсек НАТО назвал Украину "хорошей сделкой" для США
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Украина стала "хорошей сделкой" для США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Washington Examiner. "Украина — это хорошая сделка для США. И большая часть... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, в мире, сша, нато, конфликт на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Украина стала "хорошей сделкой" для США, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Washington Examiner.
"Украина — это хорошая сделка для США. И большая часть средств, которые США предоставляют Украине, на самом деле инвестируются… в США на покупку американской техники, которую мы отправляем Украине", — отметил политик.
Он также упомянул, что союзники Вашингтона по НАТО способствуют укреплению американской оборонной промышленности. По его словам, альянс создает большой рынок оборонной индустрии для Штатов.
19 октября 2023 года президент США Джо Байден обратился к американцам, назвав финансовую поддержку Израиля и Украины "разумной инвестицией", которая принесет дивиденды последующим поколениям.