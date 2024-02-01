МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возвращение экс-президента США Дональда Трампа является угрозой безопасности страны, написал в статье для Wall Street Journal бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Трампу дали совет поскорей передумать насчет Украины

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

"Когда я стал советником по национальной безопасности президента Трампа в 2018 году, я полагал, что груз ответственности обуздает даже его. Я ошибался. Его эксцентричный подход к управлению страной и опасные идеи угрожают американской безопасности", — отметил Болтон.

По его словам, опасным трампа делает распространение его изоляционистских идей и введение протекционистских мер, которые усложнят экономическое соперничество с Китаем.

Болтон также вспомнил обещание кандидата в американские лидеры покончить с конфликтом на Украине за сутки, что, по мнению экс-советника, пойдет на пользу России. Обеспокоенность бывшего американского чиновника вызывает и возможность решения Трампа выйти из НАТО, что приведет США к конституционному кризису и годам судебного разбирательства.