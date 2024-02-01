2024-02-01T13:21:24+03:00
2024-02-01T13:21:24+03:00
2024-02-01T13:21:24+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240201/842957059.html
Болтон назвал главную угрозу безопасности США
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Возвращение экс-президента США Дональда Трампа является угрозой безопасности страны, написал в статье для Wall Street Journal бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон... ПРАЙМ, 01.02.2024
новости, в мире, дональд трамп, джон болтон, сша
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436777.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436777.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436775.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436775.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436774.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83643/67/836436774.jpg
https://1prime.ru/News/20240129/842920204.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Возвращение экс-президента США Дональда Трампа является угрозой безопасности страны, написал в статье для Wall Street Journal бывший советник по нацбезопасности Белого дома Джон Болтон.
Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
"Когда я стал советником по национальной безопасности президента Трампа в 2018 году, я полагал, что груз ответственности обуздает даже его. Я ошибался. Его эксцентричный подход к управлению страной и опасные идеи угрожают американской безопасности", — отметил Болтон.
По его словам, опасным трампа делает распространение его изоляционистских идей и введение протекционистских мер, которые усложнят экономическое соперничество с Китаем.
Болтон также вспомнил обещание кандидата в американские лидеры покончить с конфликтом на Украине за сутки, что, по мнению экс-советника, пойдет на пользу России. Обеспокоенность бывшего американского чиновника вызывает и возможность решения Трампа выйти из НАТО, что приведет США к конституционному кризису и годам судебного разбирательства.