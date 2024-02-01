МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Потуги по демонизации России продолжаются, отталкиваясь от них, Запад выбивает деньги для Киева, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков назвал НАТО угрозой для России

Лидеры ЕС проведут 1 февраля внеочередное заседание в Брюсселе, главной темой которого станет утверждение многолетнего бюджета организации с учетом макрофинансовой помощи для Украины в размере 50 миллиардов евро.

"Очевидная ситуация, мы на этот счет с вами неоднократно уже говорили. Это действительно такие потуги по демонизации России, по созданию образа врага, отталкиваясь от которого, они выбивают дополнительные деньги из своих налогоплательщиков", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что проблема финансирования Киева ложится на плечи европейских налогоплательщиков, так как сложности испытывает весь коллективный запад.

Венгрия в текущий момент голосует против предложений лидеров стран Европейского союза по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, пять миллиардов евро из Европейского фонда мира на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявлял, что не против помощи Киеву, однако Евросоюзу эти деньги тоже нужны.