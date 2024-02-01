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Байден сделал американцев соучастниками в крушении Ил-76, заявила Захарова
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Решение президента США Джо Байдена и его администрации передать Украине ракетный комплекс Patriot, посредством которого был сбит Ил-76 в Белгородской области, сделало американцев... ПРАЙМ, 01.02.2024
новости, в мире, россия, сша, ил-76
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Решение президента США Джо Байдена и его администрации передать Украине ракетный комплекс Patriot, посредством которого был сбит Ил-76 в Белгородской области, сделало американцев соучастниками трагедии, заявилофициальный представитель МИД Мария Захарова.
"Граждане США должны знать, на что идут их деньги. Байден и команда сделала американцев соучастниками кровавой трагедии", — написала Захарова в своем telegram-канале, комментируя информацию СК РФ, что Ил-76 в Белгородской области был сбит ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.
24 января в Министерстве обороны России заявили, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в 11 часов утра по мск в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа, все они погибли.
1 февраля в Госдума был внесен проект обращения в конгресс США, посвященного совершению украинской стороной теракта по отношению к российскому самолету.