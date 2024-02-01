МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Согласно данным проведенной экспертизы, при крушении самолета Ил-76 в Белгородской области погибли шесть членов экипажа, три сотрудника военной полиции и 65 украинских военнопленных, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России. Байден сделал американцев соучастниками в крушении Ил-76, заявила Захарова

24 января в Министерстве обороны России заявили, что транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в 11 часов утра по московскому времени в Белгородской области. На борту находились 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Как отмечал в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, все они погибли.

СК отметил, что в рамках расследования следствие идентифицировало тела погибших.

"Всего в районе места падения самолета обнаружены и изъяты более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", — пояснили в сообщении.

Кроме того, в ведомстве добавили, что "в распоряжении следствия имелись генетические профили всех украинских военнослужащих, находившихся на борту указанного самолета".