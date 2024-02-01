МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Гражданин одной из стран Евросоюза под видом сотрудника Службы безопасности Украины "продавал" должности в СБУ, его задержали, сообщили в ведомстве. Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников

Отмечается, что мошенник "работал" в Одесской области.

"Фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы. Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы", — сообщила СБУ в Telegram.

Злоумышленника, оказавшегося гражданином одной из стран ЕС, задержали во время "продажи" должности украинскому военнослужащему. Согласно публикации, афериста ранее задерживали за кражу банковских средств.

В СБУ добавили, что мошеннику грозит лишение свободы сроком до трех лет.