2024-02-01T15:10:22+03:00
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На Украине задержали продававшего "должности" в СБУ мошенника
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Гражданин одной из стран Евросоюза под видом сотрудника Службы безопасности Украины "продавал" должности в СБУ, его задержали, сообщили в ведомстве. Отмечается, что мошенник... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, в мире, украина, сбу, мошенничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Гражданин одной из стран Евросоюза под видом сотрудника Службы безопасности Украины "продавал" должности в СБУ, его задержали, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что мошенник "работал" в Одесской области.
"Фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы. Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы", — сообщила СБУ в Telegram.
Злоумышленника, оказавшегося гражданином одной из стран ЕС, задержали во время "продажи" должности украинскому военнослужащему. Согласно публикации, афериста ранее задерживали за кражу банковских средств.
В СБУ добавили, что мошеннику грозит лишение свободы сроком до трех лет.