МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. На Украине предложили ужесточить ответственность за незаконное пересечение границы в целях уклонения от мобилизации, сообщается в пояснительной записке к документу. На Украине не исключили введения "донатов на войну"

Соответствующий законопроект уже внесен в Верховную Раду, а среди авторов докмента числятся депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Александр Горенюк и Анатолий Остапенко.

"Основными целями и задачами законопроекта являются усиление уголовной ответственности за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенную во время действия военного положения; введение уголовной ответственности за пересечение государственной границы Украины с целью уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в тексте записки.

Сообщается, что, согласно законопроекту, люди, покинувшие страну в целях избежания мобилизации, могут лишиться свободы сроком на 3-5 лет. Кроме того, законопроект предполагает ужесточение ответственности за незаконную переправку через границу до 5-7 лет заключения, в то время как действующее наказание за это предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

Также уточняется, что повторное совершение этих действий будет караться лишением свободы на срок 5-8 лет. Человек, покинувший страну в целях уклонения от мобилизации, но вернувшийся в течение шести месяцев и добровольно заявивший о своем деянии может быть освобожден от уголовной ответственности.

По словам представителя госпогранслужбы Украины Андрея Демченко, на Украине ежедневно фиксируется до 50 попыток незаконно выехать из страны.