ГААГА, 1 фев — ПРАЙМ. Нидерланды окажут помощь Украине в поддержании проходимости автодорог, сообщило правительство в четверг. Украина и США договорились выявить злоупотребления со средствами для Киева

"Нидерланды считают важным поддерживать Украину там, где это возможно. Дорожная соль, вероятно, не первое, о чем можно подумать, но поддерживать проходимость дорог очень важно", — приводятся слова министра инфраструктуры и водного хозяйства страны Марка Харберса.

Согласно сообщению на сайте кабмина, Нидерланды за последние месяцы отправили пять судов с 45 миллионами тонн дорожной соли.

"Нидерланды отправили на Украину 45 миллионов килограммов дорожной соли, чтобы помочь ей в поддержании проходимости дорог в зимние месяцы", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что министерство инфраструктуры и водного хозяйства вместе с министерством иностранных дел Нидерландов выделили около 2,5 миллиона евро на дорожную соль для Украины.