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В Нидерландах нашли, чем еще поддержать Украину
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Нидерланды окажут помощь Украине в поддержании проходимости автодорог, сообщило правительство в четверг. "Нидерланды считают важным поддерживать Украину там, где это возможно... ПРАЙМ, 01.02.2024
транспорт, бизнес, новости, в мире, нидерланды, украина, дорожная соль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ГААГА, 1 фев — ПРАЙМ. Нидерланды окажут помощь Украине в поддержании проходимости автодорог, сообщило правительство в четверг.
"Нидерланды считают важным поддерживать Украину там, где это возможно. Дорожная соль, вероятно, не первое, о чем можно подумать, но поддерживать проходимость дорог очень важно", — приводятся слова министра инфраструктуры и водного хозяйства страны Марка Харберса.
Согласно сообщению на сайте кабмина, Нидерланды за последние месяцы отправили пять судов с 45 миллионами тонн дорожной соли.
"Нидерланды отправили на Украину 45 миллионов килограммов дорожной соли, чтобы помочь ей в поддержании проходимости дорог в зимние месяцы", — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Отмечается, что министерство инфраструктуры и водного хозяйства вместе с министерством иностранных дел Нидерландов выделили около 2,5 миллиона евро на дорожную соль для Украины.