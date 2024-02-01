МИД Финляндии намерен упразднить департамент России
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. МИД Финляндии упразднит департамент России в рамках реорганизации структуры региональных департаментов, рассказали во внешнеполитическом ведомстве.
"Будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки… Россия перейдет в департамент Азии и Океании", — сказано в пресс-релизе на сайте МИД.
Сообщаетс, что реорганизация структуры МИД Финляндии обсусловлена геополитическими изменениями. Кроме того, как уточники в финском МИДе, изменения не затронут представительства страны за рубежом.
"Новая структура региональных департаментов лучше отражает текущую ситуацию и, в частности, позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с ЕС, находиться в ведении одного департамента", — говорится в сообщении.
В 2023 году Финляндия стала 31-м членом НАТО. Как отмечал президент России Владимир Путин, все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся.
https://1prime.ru/global/20240201/842959950.html