2024-02-01T16:38:33+03:00
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Главы МИД Турции и Швеции обсудили расширение НАТО, сообщил источник
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом вступление страны в НАТО, рассказал агентству РИА Новости турецкий... ПРАЙМ, 01.02.2024
новости, в мире, турция, швеция, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СТАМБУЛ, 1 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом вступление страны в НАТО, рассказал агентству РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Отмечается, что министры в первый день февраля провели телефонные переговоры.
"В ходе телефонного разговора обсуждался процесс вступления Швеции в НАТО, подготовка к очередному заседанию постоянного механизма Турция-Швеция-НАТО и отношения Анкары с ЕС", — сказал собеседник агентства.
25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.