СТАМБУЛ, 1 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстремом вступление страны в НАТО, рассказал агентству РИА Новости турецкий дипломатический источник. МИД Финляндии упразднит российский департамент

Отмечается, что министры в первый день февраля провели телефонные переговоры.

"В ходе телефонного разговора обсуждался процесс вступления Швеции в НАТО, подготовка к очередному заседанию постоянного механизма Турция-Швеция-НАТО и отношения Анкары с ЕС", — сказал собеседник агентства.

25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.