БУДАПЕШТ, 1 янв — ПРАЙМ. Парламент Венгрии проведет 5 февраля внеочередное заседание, одной из тем которого станет ратификации заявки Швеции в НАТО, говорится на сайте национального собрания. Венгрия попросила Украину сохранить транзит российской нефти

Ранее представители оппозиционных партий попросили спикера парламента Ласло Кеверу созвать внеочередное заседание, хотя сам Кевер посчитал это необязательным.

Великое собрание (парламент) Турции на прошлой неделе завершил ратификацию членства Швеции в НАТО. За присоединение проголосовало 287 парламентариев из 346.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2023 года. Финляндия уже присоединилась к альянсу.

В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение организации не принесет большей безопасности Европе. При этом он отмечал, что не считает вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для России.

Большинство членов альянса поддержали присоединение двух государств, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что процесс приема Финляндии и Швеции может быть ускорен, так как они являются близкими партнерами и образцовыми демократиями.