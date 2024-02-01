МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Представители стран Европейского союза все чаще чувствуют себя "некомфортно" в присутствии Венгрии на международных мероприятиях, сообщает портал Euractiv со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС. Орбан получил гарантии, что средства Венгрии не направят Украине

"Все больше стран ЕС чувствуют себя некомфортно, когда обсуждают безопасность и другие важные вопросы на встречах ЕС или НАТО", — цитирует портал слова неназванных дипломатов, говорящих о присутствии Венгрии.

Источники добавляют, что позиция Будапешта и "открытая сближение" с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей по ключевым вопросам Евросоюза подобны "слону в комнате".

Euractiv отмечает, что все изменилось после знакового рукопожатия Орбана и Путина, когда первый сказал, что "Венгрия никогда не стремилась к противостоянию с Россией, наоборот, Венгрия преследовала цель улучшения отношений".

"Это было воспринято не только как подрыв единой поддержки блока Украины, но и что-то щелкнуло в умах многих евродипломатов, что это несет угрозу европейскому единству — мы не можем выбросить этот образ из головы", — отметил один из дипломатов ЕС.

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи на ближайшие четыре года.

Венгрия блокировала большинство решений ЕС по Украине, включая восьмой транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов из "Европейского фонда мира" на военную поддержку в 2024 году, более широкий пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года, а также 50 миллиардов макрофинансовой помощи на 2024-2027 годы.

Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя венгерский премьер Виктор Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.