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Протестующие фермеры перекрыли центральную улицу Парижа тюками сена
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Протестующие фермеры от профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") временно перекрыли главную улица Парижа — Елисейские поля — вывалив на дорогу тюки сена, передаёт... ПРАЙМ, 01.02.2024
общество , новости, в мире, франция, фермеры, париж
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры от профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") временно перекрыли главную улица Парижа — Елисейские поля — вывалив на дорогу тюки сена, передаёт телеканал BFMTV.
"Jeunes agriculteurs Парижского региона показывают блокаду, установленную час назад на Елисейских полях и площади Звезды в Париже. Разбросаны тюки", — сообщает канал.
В материале приводится видеоролик профсоюзного движения. На нем видны флаги организации, а также несколько десятков тюков, разбросанных на проезжей части.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.