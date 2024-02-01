ПАРИЖ, 1 фев — РИА Новости. Протестующие фермеры от профсоюза Jeunes Agriculteurs ("Молодые фермеры") временно перекрыли главную улица Парижа — Елисейские поля — вывалив на дорогу тюки сена, передаёт телеканал BFMTV. Франция закрепит в законе стремление к продовольственному суверенитету

"Jeunes agriculteurs Парижского региона показывают блокаду, установленную час назад на Елисейских полях и площади Звезды в Париже. Разбросаны тюки", — сообщает канал.

В материале приводится видеоролик профсоюзного движения. На нем видны флаги организации, а также несколько десятков тюков, разбросанных на проезжей части.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.