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Милей не намерен отзывать проекты реформ из парламента Аргентины
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Президент Аргентины Хавьер Милей не намерен отзывать свои реформы из парламента, несмотря на то, что из общего пакета было исключено около половины законопроектов, сообщил... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, новости, в мире, парламент, аргентина, хавьер милей
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БУЭНОС-АЙРЕС, 1 фев — ПРАЙМ. Президент Аргентины Хавьер Милей не намерен отзывать свои реформы из парламента, несмотря на то, что из общего пакета было исключено около половины законопроектов, сообщил журналистам официальный представитель президента Мануэль Адорни.
"Сейчас, сегодня нет такой возможности. Полагаем, что рассмотрение пакета законопроектов в парламенте идёт нормально", — сказал он.
В декабре Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков. В среду нижняя палата парламента начала обсуждение реформ.
Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.