МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Дальнейшее расширение БРИКС позволит России дать отпор западной изоляции, сообщает CNN. Рябков заявил о творческом подходе БРИКС к вопросу дедолларизации

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что уже 34 страны изъявили желание присоединиться к организации, не уточняя названия государств.

Россия приняла заявки от потенциальных участников, после того как приняла председательство в этом году. Организация уже расширила свое влияние, приняв в свой состав Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Эфиопию и Египет.

БРИКС позиционирует себя как противовес Глобального Юга "Большой семерке", в связи с чем ее расширение рассматривается как победа Пекина и Москвы, стремящихся изменить международную систему, в которой "несправедливо доминирует Вашингтон".

Китай играет активную роль в продвижении БРИКС, продвигая другой мировой порядок, налаживая более тесные отношения с ключевыми мировыми игроками от России до стран Ближнего Востока и укрепляя международные организации, в которых Пекин имеет влияние.

Издание отмечает, что интерес к организации является благом для России, так как Запад всячески "экономически и дипломатически" избегает ее после начала спецоперации.

Ранее издание The Hill отмечало, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием. С учетом того, что в рамках августовского саммита объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга.