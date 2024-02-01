CNN: расширение БРИКС позволит России и Китаю бросить вызов текущему миропорядку
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Дальнейшее расширение БРИКС позволит России дать отпор западной изоляции, сообщает CNN.
Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что уже 34 страны изъявили желание присоединиться к организации, не уточняя названия государств.
Россия приняла заявки от потенциальных участников, после того как приняла председательство в этом году. Организация уже расширила свое влияние, приняв в свой состав Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Эфиопию и Египет.
БРИКС позиционирует себя как противовес Глобального Юга "Большой семерке", в связи с чем ее расширение рассматривается как победа Пекина и Москвы, стремящихся изменить международную систему, в которой "несправедливо доминирует Вашингтон".
Китай играет активную роль в продвижении БРИКС, продвигая другой мировой порядок, налаживая более тесные отношения с ключевыми мировыми игроками от России до стран Ближнего Востока и укрепляя международные организации, в которых Пекин имеет влияние.
Издание отмечает, что интерес к организации является благом для России, так как Запад всячески "экономически и дипломатически" избегает ее после начала спецоперации.
Ранее издание The Hill отмечало, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием. С учетом того, что в рамках августовского саммита объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга.
https://1prime.ru/global/20240201/842962629.html