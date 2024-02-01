МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Саудовская Аравия все еще рассматривает вопрос вступления в БРИКС, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. Рябков заявил о творческом подходе БРИКС к вопросу дедолларизации

"Саудовская Аравия еще не ответила на приглашение присоединиться к БРИКС. Этот вопрос все еще находится на рассмотрении", — приводит агентство слова чиновника из Саудовской Аравии.

Ранее министр торговли Саудовской Аравии Маджид аль-Касаби на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что королевство официально ещё не стало членом БРИКС, несмотря на полученное приглашение.

Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширится до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек — почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

Ранее издание The Hill отмечало, что присоединение к БРИКС Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии в начале 2024 года стало значительным событием. С учетом того, что в рамках августовского саммита объединения участвовали представители свыше 60 стран, то это — верный знак того, что БРИКС превращается в широкое объединение государств всего глобального Юга.