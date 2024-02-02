АНКАРА, 2 фев — ПРАЙМ. Турция, согласившись на присоединение Швеции к НАТО, одобрила расширение своего врага на север и восток. Таким мнением с агентством РИА Новости поделился председатель турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Турция окончательно одобрила вступление Швеции в НАТО

"Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО — это усиление угрозы расширения альянса на севере и востоке. Это не только угроза безопасности России. Но и Турции. Давайте обратим внимание на запад Турции — Греция. Против кого направлены, имеющиеся там базы? Против Турции. Против кого проводятся военные учения США и Греции?" — задался вопросом политик.

По словам Перинчека, партия "Родина" в ближайшей перспективе намерена избавить Турцию от атлантистской системы.

Ранее Турция завершила процесс ратификации протокола членства Швеции в НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, утверждающий решение Великого национального собрания (парламента), который был опубликован в официальном печатном органе правительства Resmı Gazete.

Партия "Родина" является левой партией, придерживается антиамериканской направленности и основывается на позициях первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка. В настоящее время партия не представлена в парламенте, но она имеет значительное влияние, особенно в регионах. В партии числится более 50 000 членов.