МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты после государственного переворота на Украине в 2014 году почти полностью контролируют систему государственного управления страной, сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своих соцсетях. Население Украины сократилось в 2,5 раза, заявил Азаров

По словам экс-премьера, любой кадровый вопрос необходимо согласовывать с американской стороной. "Даже в наше время американцы имели очень серьезное влияние. А сейчас за эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них", — отметил Азаров.

Азаров подчеркнул, что без одобрения посольства США нельзя назначить даже районного прокурора.

Ранее в декабре 2023 года бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко заметил, что центр управления процессом свержения власти на Украине в 2013-2014 году был в посольстве США в Киеве.

Государственный переворот на Украине начался в 2014 году после приостановки властями подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Майдан стал эпицентром протестов, которые привели к столкновениям и множеству жертв. В феврале 2014 года было подписано мировое соглашение, но уже на следующий день правительственный квартал был захвачен протестующими, и Верховная Рада сменила руководство страны и провела выборы.