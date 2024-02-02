ПАРИЖ, 2 фев — ПРАЙМ. На Украине необходимо начать новую волну мобилизации для обеспечения ротации войск, заявил мэр Киева Виталий Кличко. Время в конфликте работает на Россию, заявил Орбан

"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта", — сказал он.

По словам Кличко, экономика страны, как и безопасность женщин и детей в тылу, также важна. Мэр Киева добавил, что в ВСУ из столицы набрали 100 тысяч мужчин и женщин.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.

Позднее законопроект отозвали на доработку.