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Кличко заявил о необходимости новой мобилизации на Украине
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На Украине необходимо начать новую волну мобилизации для обеспечения ротации войск, заявил мэр Киева Виталий Кличко. "Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат,... ПРАЙМ, 02.02.2024
новости, в мире, виталий кличко, украина, мобилизация на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 2 фев — ПРАЙМ. На Украине необходимо начать новую волну мобилизации для обеспечения ротации войск, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта", — сказал он.
По словам Кличко, экономика страны, как и безопасность женщин и детей в тылу, также важна. Мэр Киева добавил, что в ВСУ из столицы набрали 100 тысяч мужчин и женщин.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что генштаб ВСУ делал запрос на мобилизацию 500 тысяч украинцев. В понедельник, 25 декабря, в правительство страны поступил соответствующий законопроект. Согласно документу, все военнообязанные должны будут прибыть в военкоматы, вне зависимости от наличия повестки, а также пройти регистрацию для получения электронных повесток. Кроме того, призывной возраст предлагается снизить до 25 лет, а отсрочку для инвалидов третьей группы убрать.
Позднее законопроект отозвали на доработку.