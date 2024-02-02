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Кличко назвал выборы во время конфликта ядом для Украины
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Проведение выборов на Украине во время вооруженного конфликта может стать "ядом" для Украины и разрушить страну изнутри. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в беседе с... ПРАЙМ, 02.02.2024
общество , новости, в мире, украина, виталий кличко, выборы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Проведение выборов на Украине во время вооруженного конфликта может стать "ядом" для Украины и разрушить страну изнутри. Такое мнение выразил мэр Киева Виталий Кличко в беседе с французской газетой Le Point.
"Выборы во время войны были бы ядом для страны. Это может разрушить Украину изнутри. Мы обязательно должны ждать окончания войны, прежде чем их организовывать. Пока мы ждем, мы должны прекратить политические разногласия, подумать о высших интересах страны и сохранить единство", — отметил украинский политик.
Кличко добавил, что на данный момент его единственной амбицией является хорошая работа для его сограждан. Он также добавил, что не критикует работу нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а просто дает советы, так как его озадачивает движение властей в сторону "автократии".
Ранее на Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию, что делает невозможным проведение президентских выборов, запланированных на весну 2024 года. Зеленский также высказывался против их проведения, считая это нецелесообразным.