МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Проведение США ядерных испытаний уберет юридические препятствия для России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Стрелки часов Судного дня снова показали 90 секунд до "ядерной полуночи"

Ранее глава Национального управления ядерной безопасности при американском Минэнерго Джилл Хруби заявлял, что США готовы возобновить проведение ядерных испытаний под землей.

"Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний", — напомнил Косачев.

По его мнению, Россия "своевременно" вышла из договора, сделав шаг к выравниваю стратегического баланса и паритета.

При этом Косачев подчеркнул, что США и Россия подписались под документом, таким образом взяв на себя обязательства воздерживаться от действий, которые противоречат ДВЗЯИ. Он также указал, что Вашингтон в течение 28 лет не давал договору вступить в силу.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Документ предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием. Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах, заявил Рябков

Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Однако 2 ноября 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации договора. При этом Министерство иностранных дел России подчеркивало, что Москва намерена выполнять обязательства по ДВЗЯИ.

Помимо этого, вице-спикер Совфеда напомнил о комментарии Хруби касательно размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Американский чиновник заявлял, что Россия, таким образом, нарушила глобальное равновесие.

"И это (не удержусь от оценки — в наглую) заявляет представитель страны, разместившей ядерное оружие на шести военных базах США в пяти европейских странах, плюсом готовится еще британская локация и, возможно, на других базах по всему миру. Видимо, в понимании американцев глобальное равновесие — это когда "все позволено Юпитеру и ничего — быку". Нет слов", — заключил Косачев.

Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что российской ядерное оружие доставлено на территорию страны.