Косачев: при проведении США ядерных испытаний РФ может сделать то же самое
МОСКВА, 2 февраля — ПРАЙМ. Проведение США ядерных испытаний уберет юридические препятствия для России, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Ранее глава Национального управления ядерной безопасности при американском Минэнерго Джилл Хруби заявлял, что США готовы возобновить проведение ядерных испытаний под землей.
"Дератификация Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) на практике означает, что если США проведут, как грозится Хруби, подземные ядерные испытания, то у России, с моей точки зрения, не будет никаких юридических препятствий для проведения таких же ядерных испытаний", — напомнил Косачев.
По его мнению, Россия "своевременно" вышла из договора, сделав шаг к выравниваю стратегического баланса и паритета.
При этом Косачев подчеркнул, что США и Россия подписались под документом, таким образом взяв на себя обязательства воздерживаться от действий, которые противоречат ДВЗЯИ. Он также указал, что Вашингтон в течение 28 лет не давал договору вступить в силу.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в рамках Генассамблеи ООН 10 сентября 1996 года. Документ предполагает полное запрещение ядерных испытаний в атмосфере, воде и космосе, а также введение системы мониторинга для контроля за его исполнением. Договор до сих пор не вступил в силу, так как необходима ратификация 44 стран, обладающих ядерным оружием.
Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году. Однако 2 ноября 2023 года президент Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации договора. При этом Министерство иностранных дел России подчеркивало, что Москва намерена выполнять обязательства по ДВЗЯИ.
Помимо этого, вице-спикер Совфеда напомнил о комментарии Хруби касательно размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Американский чиновник заявлял, что Россия, таким образом, нарушила глобальное равновесие.
"И это (не удержусь от оценки — в наглую) заявляет представитель страны, разместившей ядерное оружие на шести военных базах США в пяти европейских странах, плюсом готовится еще британская локация и, возможно, на других базах по всему миру. Видимо, в понимании американцев глобальное равновесие — это когда "все позволено Юпитеру и ничего — быку". Нет слов", — заключил Косачев.
Путин в марте прошлого года заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер подчеркнул, что Россия не нарушит международных обязательств и сделает то же, что в течение десятилетий делают США, размещая свое тактическое ядерное оружие в Европе. В декабре президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что российской ядерное оружие доставлено на территорию страны.
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