ХЕЛЬСИНКИ, 2 фев — ПРАЙМ. Финляндия присоединится к мероприятием НАТО по коллективной обороне в 2024 году, сообщил глава Министерства обороны страны Антти Хяккенен. Финляндия готова еще больше "отгородиться" от России

По данным ведомства, Финляндия примет участие в разминировании Балтийского моря и противовоздушной обороне в Румынии, Болгарии и Черном море. "В 2024 году Финляндия будет участвовать в миссиях НАТО по коллективной обороне в мирное время с одним военно-морским кораблем и эскадрильей ВВС до восьми истребителей", — отметил министр.

Глава Минобороны отметил, что участие финских ВВС в мероприятиях по защите воздушного пространства пройдет с 3 июня по 31 июля 2024 года и будет включать до восьми истребителей и около 70-100 человек личного состава.

Разминирование Балтийского моря назначено на 1 апреля — 31 мая 2024 года при участии одного судна класса Katanpää с экипажем в 40 человек. Финляндия также нарастит свое участие в других учениях, особенно в соседних с ее территорией регионах.

Учения Nordic Response 24 пройдут в марте 2024 года в северных регионах Финляндии, Норвегии и Швеции, и в них примут участие около 20 000 военнослужащих из 14 стран.

Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что НАТО проведут "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. По словам Каволи, в учениях примут участие около 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев.