Премьер Бельгии призвал фермеров прекратить протесты и перейти к переговорам
БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал фермеров, которые еще продолжают акции протеста в ряде городов королевства, прекратить блокировать дороги и поставки продовольствия и перейти к активным переговорам с властями.
В последние несколько дней в Брюсселе и других крупных городах Бельгии проходят массовые акции протеста европейских фермеров, выступающих против общеевропейской сельскохозяйственной политики и бюрократии. Протесты в Брюсселе были приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза, который прошел 1 февраля, вечером в четверг участники акции начали покидать бельгийскую столицу, при этом в других городах аграрии продолжают блокировать автотрассы, порты, мешают снабжению магазинов.
"Решения для реагирования на жалобы фермеров будут разработаны в ближайшие недели на федеральном, фламандском и европейском уровне. Мы обозначили области, где результаты будут достигнуты уже в ближайшие недели", — сказал бельгийский премьер в эфире радиостанции Radio 1.
При этом он подчеркнул, что предложение по облегчению административной нагрузки на аграриев будет внесено Еврокомиссией 26 февраля. "Сигналы поданы, в том числе и с нашей стороны… Я и глава Еврокомиссии обязались продолжать работать по этим вопросам в ближайшие недели, и я думаю, что пришло время прекратить акции блокирования", — указал Де Кроо.
Он подчеркнул, что не собирается прибегать к применению силы для разгона недовольных фермеров, предпочитает решать подобные проблемы путем "диалога и консультаций" с участниками протестов.
В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.
Примечательно, что накануне саммита ЕС, прошедшего 1 февраля, Еврокомиссия, будто насмехаясь над доведенными до отчаяния европейскими аграриями, предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.
https://1prime.ru/global/20240202/842968980.html