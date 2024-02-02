БРЮССЕЛЬ, 2 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал фермеров, которые еще продолжают акции протеста в ряде городов королевства, прекратить блокировать дороги и поставки продовольствия и перейти к активным переговорам с властями. Польские фермеры заблокируют границу с Украиной в знак протеста

В последние несколько дней в Брюсселе и других крупных городах Бельгии проходят массовые акции протеста европейских фермеров, выступающих против общеевропейской сельскохозяйственной политики и бюрократии. Протесты в Брюсселе были приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза, который прошел 1 февраля, вечером в четверг участники акции начали покидать бельгийскую столицу, при этом в других городах аграрии продолжают блокировать автотрассы, порты, мешают снабжению магазинов.

"Решения для реагирования на жалобы фермеров будут разработаны в ближайшие недели на федеральном, фламандском и европейском уровне. Мы обозначили области, где результаты будут достигнуты уже в ближайшие недели", — сказал бельгийский премьер в эфире радиостанции Radio 1.

При этом он подчеркнул, что предложение по облегчению административной нагрузки на аграриев будет внесено Еврокомиссией 26 февраля. "Сигналы поданы, в том числе и с нашей стороны… Я и глава Еврокомиссии обязались продолжать работать по этим вопросам в ближайшие недели, и я думаю, что пришло время прекратить акции блокирования", — указал Де Кроо. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

Он подчеркнул, что не собирается прибегать к применению силы для разгона недовольных фермеров, предпочитает решать подобные проблемы путем "диалога и консультаций" с участниками протестов.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

Примечательно, что накануне саммита ЕС, прошедшего 1 февраля, Еврокомиссия, будто насмехаясь над доведенными до отчаяния европейскими аграриями, предложила еще на год, до июня 2025 года, продлить беспошлинный ввоз украинских товаров, против чего выступали сельхозпроизводители из разных европейских стран.