ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине, подталкивают страну продолжать конфликт, заявил президент России Владимир Путин. Медведев раскрыл "смертельную опасность" для украинцев

Глава государства в пятницу, 2 февраля, встретился с участниками форума "Все для Победы" в Туле.

"Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", — подчеркнул он.

Ранее Путин напоминал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.