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Путин назвал виновных в продолжении конфликта на Украине
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Хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине, подталкивают страну продолжать конфликт, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу, 2 февраля,... ПРАЙМ, 02.02.2024
новости, в мире, украина, владимир путин, запад, сво
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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ТУЛА, 2 фев — ПРАЙМ. Хозяева неонацистов, которые захватили власть на Украине, подталкивают страну продолжать конфликт, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, 2 февраля, встретился с участниками форума "Все для Победы" в Туле.
"Все здесь, все работают на ребят, которые на передке воюют с сегодняшними неонацистами, которые захватили власть на Украине несколько лет назад в результате госпереворота, и их хозяева нацеливают их на Россию, используют их как инструмент в борьбе с Россией", — подчеркнул он.
Ранее Путин напоминал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.