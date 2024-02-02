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Украина выделит миллионы долларов на строительство бомбоубежищ
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Порядка 66,5 миллиона долларов планируется потратить на обустройство бомбоубежищ на Украине в 2024 году, что на 66% больше, чем в предыдущем, сообщил в пятницу заместитель... ПРАЙМ, 02.02.2024
новости, в мире, бомбоубежище, украина, строительство, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Порядка 66,5 миллиона долларов планируется потратить на обустройство бомбоубежищ на Украине в 2024 году, что на 66% больше, чем в предыдущем, сообщил в пятницу заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев.
"В этом году на обустройство укрытий предусмотрено 2,5 миллиарда гривен (66,5 миллиона долларов), что больше на 66%, чем в прошлом году. Ожидаем, что министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализируют причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году", — приводит слова Ермоличева украинский кабмин.
По данным замминистра, в прошлом году средства не были эффективно использованы, что "не позволило улучшить среду безопасности и повысить качество образовательных услуг в территориальных общинах". Наихудшие показатели по использованию средств отмечены в Ивано-Франковской, Николаевской, Ровненской, Закарпатской, Винницкой, Черниговской областях, указал он.