МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Порядка 66,5 миллиона долларов планируется потратить на обустройство бомбоубежищ на Украине в 2024 году, что на 66% больше, чем в предыдущем, сообщил в пятницу заместитель министра финансов страны Роман Ермоличев. Решение по финансированию Киева пока только политическое, признали в ЕС

"В этом году на обустройство укрытий предусмотрено 2,5 миллиарда гривен (66,5 миллиона долларов), что больше на 66%, чем в прошлом году. Ожидаем, что министерство образования и науки совместно с органами местного самоуправления проанализируют причины неиспользования средств в 2023 году, усилит контроль и обеспечит их эффективное, целевое использование в текущем году", — приводит слова Ермоличева украинский кабмин.

По данным замминистра, в прошлом году средства не были эффективно использованы, что "не позволило улучшить среду безопасности и повысить качество образовательных услуг в территориальных общинах". Наихудшие показатели по использованию средств отмечены в Ивано-Франковской, Николаевской, Ровненской, Закарпатской, Винницкой, Черниговской областях, указал он.